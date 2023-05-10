CHP, AKP’nin ‘dini istismar karnesini’ çıkardı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:29

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP’lilerin siyaset meydanlarında dini kullanarak nasıl oy istediklerini ortaya koydu. Bulut, Siyasi Partiler Yasası’nda din üzerinden propaganda yapılamayacağının hüküm altına alındığına vurgu yaptı.

Bu konudaki söylemleri derleyen Bulut, “AKP bizi yine şaşırtmadı. Yine meydanlarda dini siyasete alet ederek, inançlı vatandaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin iç avlusunda siyasi toplantı yaptı, elinde seccade ile açılışlar yaptı. Cami duvarına cumhurbaşkanının propaganda afişleri asılarak, dini mekânlar siyasi propaganda arenası haline getirildi. AKP teşkilatları imamlardan miting için cemaat toplanmasını istedi” dedi.

CHP’li Bulut, geçmiş seçimlerden günümüze kadar cumhurbaşkanından rektörlere, milletvekillerinden bakanlara kadar çeşitli görevlerde bulunan isimlerin söylemlerini araştırdı. Bu söylemlerden bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış.”

“Biz Allah’tan, muhalefet Kandil’den emir alıyor.”

“O hainler F-16’larla uçtular. Zannettiler ki Cumhurbaşkanı Tarabya’dadır. Bilmiyorlardı ki o mağaranın önünü örümcek ağları örer, göremezsin ve göremediler.”

Yeniden Refah Partisi’nin Malatya Milletvekili adayı Bilal Yıldırım: “Biz Cenabı Allah’ın milletvekili olmak istiyoruz. Ona talibiz inşallah.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Seçim günü Rabbine ya secdeye kapanıp şükredenler ya da şampanya patlatacaklar kazanacak.”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Seçim sonuçları ilan edilinceye kadar hiçbir arkadaşımız vazifesinden vazgeçmeyecek. Tabiri caizse, hiç kimse Uhud’taki dağını terk etmeyecek.”

AKP’li Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk: “Bize oy vermezseniz din elden gider.”

AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar: “Mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak.”

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz: “Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin’e vereceğiniz destek, yarın ruzii mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral: “Allah, başbakanımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir.”

AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım: “Erdoğan ümmetin lideri.”

AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin: “Erdoğan’a dokunmak bile ibadettir.”

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan: “Erdoğan Allah’ın tüm vasıflarını üstünde toplayan bir lider.”

AKP Çorum Milletvekili Agâh Kafkas: “Başbakan sözü peygamber sünneti.”

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış: “Ülkemizde eğer Urfa şanlıysa, Antep gaziyse, Maraş kahramansa, Rize, İstanbul ve Siirt de mübarektir. Çünkü bu 3 şehir, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur.”

AKP Siirt Milletvekili Yasin Aktay: “Erdoğan’ı görünce salavat getiririz.”

AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala: “Peygamber hata yaptı, biz yapmadık.”

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk: “Peygamberlerin de diploması yoktu.”

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın: “İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır.”

“CUMHURİYET TARİHİNİN HİÇBİR DÖNEMİNDE BU KADAR SİYASETE ALET EDİLMEDİ”

Din ve siyasetin ayrı alanlar olduğunu belirten Bulut “Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde din bu kadar siyasete alet edilmedi. AKP, seçimi kaybedeceğini anladığı için bir kez daha dini siyasete alet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek olmadığını bile bile, ‘Muhalefet, Diyanet’i kapatacak’ diyor. Elinde seccadeyle vatandaşların karşısına çıkıyor. Cami duvarlarına, Erdoğan’ın propaganda afişleri asılıyor. Oysa ki demokrasiyi hazmetmiş ülkelerde seçimler, bir demokrasi şölenidir. Ayrıca Siyasi Partiler Yasası’nda din üzerinden propaganda yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunla hüküm altına alınmasından da önemlisi bu sözler inançlı vatandaşlarımızın da vicdanlarını yaralamaktadır” ifadelerini kullandı.