2 yaşındaki bebek yangında ölmüştü... Toprağa verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybeden bebek son yolculuğuna uğurlandı.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:37
2 yaşındaki bebek yangında ölmüştü... Toprağa verildi
Abone Ol google-news

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Oğuz’un (2) cenazesi, Nazilli Bayındır Mahalle Camisi'ne getirildi.

Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz (32) taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazın ardından bebeğin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Oğuz’u yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile önceki dönem belediye başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, dün elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Yangının, bebeğe bakan işitme engelli babaannenin hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı sırada çıktığı öğrenilmişti.


aydın haberleri Yangın haberleri bebek haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'taki yangında 17 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bir şey olursa çıkamayız demişti'

Beşiktaş'taki yangında 17 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bir şey olursa çıkamayız demişti'
Beşiktaş'taki gece kulübü yangını soruşturması ön bilirkişi raporunun detaylarına ulaşıldı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangını soruşturması ön bilirkişi raporunun detaylarına ulaşıldı
Beşiktaş'taki yangın faciasında ifadeler ortaya çıktı:'Dün, dünde yaşanmıştır'

Beşiktaş'taki yangın faciasında ifadeler ortaya çıktı:'Dün, dünde yaşanmıştır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki

Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!
Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
Seçimi kazandı... Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

Seçimi kazandı... Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!