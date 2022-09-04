2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

İHA
04 Eylül 2022 Pazar, 10:05
2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
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Edinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D. evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu.

Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi. 


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