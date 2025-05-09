2 yaşındaki çocuk traktörle 1 yaşındaki kuzenini ezdi!
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, üzerinde oyun oynarken hareket ettirdiği traktörle, 1 yaşındaki kuzeninin ezilmesine neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akranlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., evin önünde park halinde olan traktörün üzerine tırmandı.
Bir süre traktörü kurcalayan M.C.G., traktörün hareket etmesine neden oldu. Hareket eden traktör, önünde oyun oynayan 1 yaşındaki M.E.G.’nin üzerinden geçti. Ezilen küçük çocuk ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırsal mahalleye giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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