‘20 aydır ölü sayısı bile tespit edilemedi’
Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Elçiler Apartmanı, depremde Antakya Akademi Hastanesi’nin üzerine yıkıldı. Yıkım sonucu onlarca yurttaş yaşamını yitirdi. 20 ay geçmesine karşın mahkeme süreci başlamadı.
İki ayrı binadaki kayıp yakınlarının avukatı olan Arif Anıl Öztürk yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi.
20 aydır binalarda can kaybı sayısının bile tespit edilemediğine dikkat çeken avukat Öztürk, “Yakında iki yıl olacak. Hâlâ bilirkişi raporlarının tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.
Elçiler Apartmanında kardeşi Sinem Miçooğulları Güzel’i kaybeden Çiğdem Miçooğulları Sarpel ise şunları söyledi:
“Altı yıllık binayı depreme dayanıklı diye zor şartlarda almışlardı. Çünkü en büyük korkuları depremdi. Ancak bina saniyeler içerisinde hastanenin üzerine yıkıldı. Sorumluların tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz. Kendimizden çok bu ateş başka yerleri de yakmasın diye.”
Etiketler: #deprem #Bilirkişi #can kaybı
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