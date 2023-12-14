Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında karar çıktı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:01

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:07

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından açılan tazminat davalarının reddedildiğini aktardı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Çelik, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk ve usulsüzlük' eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından ayrı ayrı 100.000'er TL istemli olarak açılan davalarda bugün kararlar çıktı. Her iki davayı da kazandık. Davalar reddedildi.. Mücadeleye devam..."