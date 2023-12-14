Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında karar çıktı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından açılan 100 bin TL'lik tazminat davalarının reddedildiğini açıkladı.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından açılan tazminat davalarının reddedildiğini aktardı.
"MÜCADELEYE DEVAM"
Çelik, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk ve usulsüzlük' eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından ayrı ayrı 100.000'er TL istemli olarak açılan davalarda bugün kararlar çıktı. Her iki davayı da kazandık. Davalar reddedildi.. Mücadeleye devam..."
7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluk ve usulsüzlük" eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından ayrı ayrı 100.000'er TL istemli olarak açılan davalarda bugün kararlar çıktı.— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 14, 2023
Her iki davayı da kazandık. Davalar reddedildi..
Mücadeleye…
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