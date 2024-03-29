20 kaçak göçmen yakalandı... Sürücü gözaltına alındı!
Yığılca ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 4’ü kadın, 20 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde sabaha karşı devriye görevi yapan polis ve gece bekçileri, durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Minibüsteki kimlik kontrolünde 4'ü kadın, 20 kişinin Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
İstanbul’a götürme vaadiyle kaçak göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.
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