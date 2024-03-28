Bagajda 3 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı
Elazığ'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.K., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde M.K.’nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan M.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyükşehirlerde başa baş seçim
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- '30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için...'
- Öğretim görevlisi açığa alındı
- Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' kararı
- ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
- ‘Bağış olarak verdim’
- Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!