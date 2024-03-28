Bagajda 3 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

Elazığ'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.K., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:17
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde M.K.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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