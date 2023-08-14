20 kişi devlet hastanesini bastılar: 6 kişi darbedildi
Nevşehir’de hasta yakını 20 kişi devlet hastanesini basarak güvenlik görevlileriyle tartıştı. Çıkan kavgada 6 güvenlik görevlisi darbedildi.
Olay dün akşam saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde yüksekten düşme şeklinde hastaneye gelen hastalara müdahale edildiği sırada, kırmızı alana girmeye çalışan 20 kişilik hasta yakınlarına güvenlik görevlileri müdahale etti.
Çıkan arbedede 6 güvenlik personeli, 20 kişilik hasta yakını tarafından darp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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