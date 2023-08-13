Hastanedeki tek göz doktoru odasından ancak özel güvenlik eşliğinde çıkabildi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde devlet hastanesinin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler, mesai bitimine yakın güvenlik korucusu adaylarının da rapor için oluşturduğu yoğunluk nedeniyle yaşanan gerginlikte odada mahsur kaldı. Şekerler, güvenlik görevlileri eşliğinde odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından yuhalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 16:23
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Olay, yaklaşık bir ay önce Ergani Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çevre ilçelerden alınacak güvenlik korucusu adayları rapor için Ergani’ye yönlendirildi. Oluşan yoğunlukla birlikte hastalar ve rapor için bekleyenlerle hastanenin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler arasında mesai bitimine yakın tartışma yaşandı. 

Odasında mahsur kalan Şekerler, çağrılan güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorla güvenli bölgeye çıkarıldı. Şekerler, odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından alkışlar eşliğinde yuhalandı. 

Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nce bir göz doktoru daha hastaneye görevlendirildi. 


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