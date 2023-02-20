20 Şubat ölü ve yaralı sayısı açıklandı mı? Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:01

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:01

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 2 depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı artıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in yaptığı açıklamada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yeni sayısını açıkladı. İşte ayrıntılar...

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU 20 ŞUBAT?

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer, yaralı sayısınında 105 bin 505 kişi olduğunu ifade etti.



