20 ton sahte gübre ele geçirildi

Edirne’de jandarma tarafından durdurulan kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:49
20 ton sahte gübre ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurarak arama yaptı. 

Aramada, piyasaya sürülmek istenen 20 ton sahte gübre ele geçirildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 


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