20 ton sahte gübre ele geçirildi
Edirne’de jandarma tarafından durdurulan kamyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurarak arama yaptı.
Aramada, piyasaya sürülmek istenen 20 ton sahte gübre ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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