Denizli’de bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Denizli’nin Buldan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin zeytinyağı satışı yapan market ve şarküteriler ile pazaryerinde yaptıkları denetimlerde bin litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken; 6 satıcıya toplam 479 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zeytinyağı satışı yapılan market, şarküteri ve pazaryerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında reyonlardaki ürünlerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. İki numunede olumsuzluk tespit edilmesi dikkatleri taklit ve tağşiş zeytinyağlarına çekti.
Market ve şarküterilerde 50, pazaryerinde ise 5 olmak üzere toplam 55 denetim gerçekleştirdiklerini açıklayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, “Denetimlerde izlenebilirliği sağlanamayan, taklit ve tağşiş ürün olduğu tespit edilen ve İzlenebilirliği sağlanmış olup üretim yeri olmayan toplam bin litre yağ ele geçirildi. 6 işyerine ise toplam 479 bin 849 TL idari para cezası uygulandı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray maçı için mektup!
- Beker’den şoke eden itiraf
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Gölün dibinde 540 milyar dolarlık keşif!
- 'Ücret söyleme şansımız yok'