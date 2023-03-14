200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü

Antalya'da hastasından 'bıçak parası' adı altında 200 bin TL alan ortopedi doçenti O.C., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:19
200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. O.C., iddiaya göre, adı açıklanmayan hastasından, ameliyat parası olarak 200 bin lira istedi. 

Hasta, 160 bin lirayı verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi. Hasta, daha sonra polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Hasta, bugün geri kalan 40 bin lirayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. O.C.'yi hastanedeki odasında gözaltına aldı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen O.C., ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doç. Dr. O.C., 11 yıl önce de hastanede darbedilmesi olayıyla gündeme gelmişti. O.C., hastanenin acil servisteki nöbeti sırasında tedavi amacıyla hastaneye gelen bir hastanın refakatçısı tarafından şiddete maruz bırakılmıştı.


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