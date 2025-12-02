201 gündür tutuklu bulunan Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu gazeteci Furkan Karabay bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapmayı reddettiğini söyleyerek elindeki iddianame kağıdını yırtan Karabay, “Bu iddianameyi kabul eden mahkemenize verecek bir savunmam yoktur” dedi. Mahkeme, Karabay hakkında tahliye kararı verdi.
