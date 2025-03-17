2019 yılından bu yana aranıyordu: Yakalandı!
İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 2019 yılından bu yana toplam 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Abdulaziz A. polis tarafından yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılından bu yana hakkında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan Abdulaziz A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda Abdulaziz A.'nın Güngören'de saklandığı tespit edildi. Abdulaziz A.’nın gezdiği yerleri uğradığı mekanları tespit eden polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı.
Bağcılar Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet caddesi'nde olduğu tespit edilen Abdulaziz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2004 yılında İstanbul’da 'Cinayet' suçundan 20 yıl, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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