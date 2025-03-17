2019 yılından bu yana aranıyordu: Yakalandı!

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 2019 yılından bu yana toplam 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Abdulaziz A. polis tarafından yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2019 yılından bu yana aranıyordu: Yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:42

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılından bu yana hakkında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan Abdulaziz A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda Abdulaziz A.'nın Güngören'de saklandığı tespit edildi. Abdulaziz A.’nın gezdiği yerleri uğradığı mekanları tespit eden polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet caddesi'nde olduğu tespit edilen Abdulaziz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2004 yılında İstanbul’da 'Cinayet' suçundan 20 yıl, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Operasyon #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Samsun'da yakalandı

6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Samsun'da yakalandı
472 yıl ertelenmiş hapis cezası, 189 ayrı suç kaydı... Firari kadının ceza almamak için 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı!

472 yıl ertelenmiş hapis cezası, 189 ayrı suç kaydı... Firari kadının ceza almamak için 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı!
12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Muğla'da yakalandı

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Muğla'da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler