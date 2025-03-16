6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Samsun'da yakalandı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:19

Güncelleme: 16.03.2025 - 10:19

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden hastane kontrolü sırasında firar eden S.K'nin (38) saklandığı adresi belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, nöbetçi hakimliğe çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.