6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Samsun'da yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

6 yıl 8 ay hapisle aranıyordu: Samsun'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:19

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden hastane kontrolü sırasında firar eden S.K'nin (38) saklandığı adresi belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, nöbetçi hakimliğe çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.


Etiketler: #CEZAevi #Samsun

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