2020 Feminist Gece Yürüyüşü davasında yeni gelişme: Tüm kadınlara beraat
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 2020'de yapılmak istenen '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları gerekçesiyle 33’ü kadın 35 kişinin üç farklı suçlamadan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme tüm sanıklara beraat verdi.
2020 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
Beyoğlu’nda yapılmak istenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan
aralarında bir gazetecinin de olduğu 33’ü kadın toplam 35 kişinin, '2911 sayılı
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet', 'görevi yaptırmamak için
direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla
kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın karar duruşması bugün görüldü.
BERAAT ETTİLER
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bir
önceki duruşmasında savcı, tüm sanıkların 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri
yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama'
suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.
Bugün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, tüm
sanıkların, tüm suçlamalardan beraatlarına hükmetti.
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