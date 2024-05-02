2020 Feminist Gece Yürüyüşü davasında yeni gelişme: Tüm kadınlara beraat

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 2020'de yapılmak istenen '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları gerekçesiyle 33’ü kadın 35 kişinin üç farklı suçlamadan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme tüm sanıklara beraat verdi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:12
2020 Feminist Gece Yürüyüşü davasında yeni gelişme: Tüm kadınlara beraat
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2020 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu’nda yapılmak istenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan aralarında bir gazetecinin de olduğu 33’ü kadın toplam 35 kişinin, '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlamalarıyla toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın karar duruşması bugün görüldü.

BERAAT ETTİLER

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bir önceki duruşmasında savcı, tüm sanıkların 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

Bugün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların, tüm suçlamalardan beraatlarına hükmetti.



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