2021 yılından beri kapalı olan Kız Kulesi bugün ziyarete açıldı
Restorasyon çalışmaları kapsamında 2021 yılından beri kapalı olan Kız Kulesi bugün ziyarete açıldı.
İstanbul Boğazı'nın önemli simgelerinden olan Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı. Kuleye ulaşım ise sahil düzenleme çalışmaları sebebi ile Üsküdar Salacak yerine Karaköy İskelesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde düzenlenecek.
ÇALIŞMALAR 2 YILDAN FAZLA SÜRDÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca güçlendirme restorasyonu yapılan yapının çalışmaları 2 yılı aşkın bir sürede tamamlandı.
Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi de yapılacak.
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