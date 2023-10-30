Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Üsküdar'da Kız Kulesi'nde ışık gösterileri bugün de sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yansıtma ve ışık gösterilerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:57
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinlikler ile kutlandı. İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız Kulesi'nde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi.


Kız Kulesi Galata Cumhuriyetin 100. yılı

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