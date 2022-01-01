2021'e Erdoğan'ın gece yarısı kararları damga vurdu

01 Ocak 2022 Cumartesi, 15:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı gece yarısı kararlarını derlendi.

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması, ülke genelinde kadınlar tarafından protesto edildi. Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’yu ataması ise öğrencilerin “Kayyum rektör istemiyoruz” tepkileriyle karşılandı. Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe takılırken Bulu’yu protesto eden öğrencilerin bazıları gözaltına alındı ya da tutuklandı, haklarında davalar açıldı.

Türkiye’nin yıl boyu tartıştığı kararlardan bazıları şöyle:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE MELİH BULU ATANDI

2 Ocak 2021: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne, AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Öğrenciler, “Boğaziçi, siyasilerin ve yandaşların değil ilim insanlarının yuvasıdır. Kayyum rektör istemiyoruz” diyerek eylem başlattı.

7 Ocak 2021: Türkiye’nin Bangladeş, Gürcistan ve KKTC’ye koronavirüs salgınıyla mücadele için maske, ventilatör ve test kiti gibi sağlık malzemeleri hibe etmesine ilişkin anlaşmalar Resmi Gazete’de yayınlandı.

23 Ocak 2021: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimde en çok oyu alan isimler arasından seçimini yaptı. Erdoğan, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı, Yargıtay’a tayin edilmesinin üzerinden kısa bir süre sonra AYM üyeliğine atadı.

6 Şubat 2021: Melih Bulu'nun rektör olarak atanması ile gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Kararı ile iletişim ve hukuk fakülteleri kuruldu.

11 Şubat 2021: Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisindeki yaklaşık 74 bin metrekare büyüklüğündeki birinci derece doğal ve tarihi sit alanının otopark, rekreasyon ve tarım alanı olarak metrekaresi ortalama 1,5 liradan kiraya verilmesini öngören karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

23 Şubat 2021: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’te uzaya gidileceğini açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı temizlik görevlisi ve garson alımı yaptı.

2 Mart 2021: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Dinçer, 2019’dan bu yana TÜİK’e atanan dördüncü başkan oldu.

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLDİ

20 Mart 2021: Türkiye; İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden” çekildi.

20 Mart 2021: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Eski AKP milletvekili olan Kavcıoğlu, Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi yazıları yazıyordu.

30 Mart 2021: Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevinden alınırken yerine Mustafa Duman atandı.

8 Nisan 2021: Geçen yıl mayıs ayında özel bir kararnameyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) meclis üyesi olarak atanan eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine seçildi.

21 Nisan 2021: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’ne, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın oğlu Afşin Burak Bostancı atandı.

21 Nisan 2021: 6 üniversiteye yeni rektör atandı, 11 Mart 2017 tarihinde YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi de uzatıldı.

21 Nisan 2021: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile şirketinin kendi bakanlığına dezenfektan sattığını kabul eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı görevden aldı, yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’u atadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı yeniden iki ayrı bakanlık haline getirildi, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise Vedat Bilgin'i atandı.

8 Mayıs 2021: Ruhsar Pekcan’ın ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur da görevinden alındı. Batur’un yerine Mustafa Tuzcu atandı.

21 Mayıs 2021: Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle basın kartı taşıma şartlarına, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek” suçundan hüküm giymemiş olmak eklendi. Ayrıca, "şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturmak", Sürekli Basın Kartı'nın iptal gerekçesi sayıldı.

TEİAŞ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINDI

3 Temmuz 2021: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı.

14 Temmuz 2021: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren görevinden alındı. Eren'in yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı atandı. Sobacı, aynı zamanda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker ve Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Yönetim Kurulu üyesi olarak TRT’ye atanan isimler arasında yer aldı.

15 Temmuz 2021: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’yu görevden alındı.

21 Ağustos 2021: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. İnci, Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından, vekaleten rektör olarak görevlendirilmişti.

29 Ekim 2021: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA NUREDDİN NEBATİ ATANDI

2 Aralık 2021: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevinden alındı. Elvan’ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin atandığına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

16 Aralık 2021: Hazine ve Maliye Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

18 Aralık 2021: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevinden alındı, yerine Musa Şahin atandı.

29 Aralık 2021: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding ve Hazine’ye ait bazı taşınmazların satışını ilişkin kararları onaylandı.