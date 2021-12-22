Ergin Ataman: 'Gideceğin yoldan eminsen mücadeleye hazır olmalısın'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 17:44

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve forvet oyuncusu Chris Singleton, Turkish Airlines EuroLeague’de bu akşam oynanacak Kızılyıldız maçından önce açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli başantrenör, Sırp ekibinin savunmasına dikkat çekerken, “Kızılyıldız mts çok iyi savunma yapan ve oyundan hiç kopmayan bir takım. Hücumda Nikola Kalinic’in skor ve asistleri en büyük silahları. Ribauntlara hakim olmak bizim için çok önemli. Zor bir maç olacak. Gideceğin yoldan eminsen, o zaman zorlukları aşacak mücadeleyi vermeye hazır olmalısın" dedi.

Anadolu Efes'in oyununda önemli bir yere sahip olan Chris Singleton, galibiyet durumunda galibiyet yüzdelerini %50'nin üzerine çıkaracaklarına dikkat çekerken, “Kazanmaya ihtiyacımız olan bir maça çıkacağız. Galibiyet oranımızı bu sezon ilk kez yüzde 50’nin üzerine çıkarabiliriz. Ama rakibimizin de sadece bir galibiyet arkamızda olduğunu unutmamalıyız. Şu an play-offlarda yer almak için savaşıyoruz, bu yüzden bu maçı kazanmak, sezonun ikinci yarısına girerken hedefimize yaklaşmak için bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes-Kızılyıldız mücadelesi, bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.