Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan atama açıklaması

28 Aralık 2021 Salı, 21:54

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık, engelliliğin bir kusur olmadığını ve herkesin başına her an gelebileceğini söyledi. İhtiyacı olup da başvuru yapan hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerini dile getiren Yanık, 535 bin kişinin evde bakım yardımı aldığını, bu kişilere aylık 1798 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Bu kapsamda 2021'de toplam 11 milyar lira ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "535 bin kişiye de engelli bakım aylığı, yani engelli yakınına kendi çocuğu, yakını olabilir ona baktığı için maaş veriyoruz. 2021 yılında aralık ayı hariç 4,7 milyar lira engelli aylığı dağıtmışız." diye konuştu.

3 GRUBA SOSYAL ATAMA

Yanık, engellilerin kamuda istihdamı, şehit yakınları ve gazilerin istihdamı ile bakımevlerinde yetişen çocukların istihdamı olmak üzere, Bakanlığın üç gruba sosyal atama yaptığını kaydetti.

Bu istihdamlarda kadroyu Bakanlığın belirlemediğine dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti: "Her bir kamu kurumunun yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz, sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroya ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 6 bin kadro bizim Bakanlığımıza açılan kadro. Ocak ayının ilk haftası da bunun ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli, bizim Bakanlık olarak alacağımız her alanlarda, özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var."

Bakan Yanık, sokak hayvanları ile ilgili son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. "İnsan eşrefi mahlukat dedik ama hayvan, bitki, canlı, eşya, bunların hepsine yaratılmış olarak kıymet veren bir toplumuz." diyen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizde hayvana eziyet etmeyi bırakın hayvan hakkını koruyan kanunlar var. Evcil hayvanların nasıl bakılacağı, nasıl dışarı çıkarılacağını evcil hayvan bakanların çok iyi bilmesi lazım. Evcil hayvan sahipleri ihmalde bulunursa cezai sorumluluk doğar. Bu anlamda hem hukuki hem sorumluluk noktasında mahkemelerimizin de vatandaşa sorumluluğu arttıracak kararları tesis etmesi kanaatindeyim."