2022 TUS başvuruları açıklandı mı? 2022 TUS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? TUS sınav ücreti kaç TL?

14 Ocak 2022 Cuma, 10:17

2022 ÖSYM sınav takviminin açıklanması ile birlikte tüm sınavlar gibi TUS sınavı tarihi de belli oldu.

6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 31 Mart 2022 tarihinde öğrenilebilecek.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

14 Ocak 2022 tarihinde başvuruları başlayan sınav için son başvuru günü 24 Ocak olacak. Bu süreçte başvurularını tamamlayamayan adaylar için açılacak olan geç başvurular ise 2 Şubat’ta gerçekleşecek.

Başvurular, ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

TUS SINAV ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Bugün başvuruya açılacak sınavın ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS başvuru kılavuzunda belirtilen adımlara göre yatırılabilecek. Adaylar, başvuru ücretlerini yatırdıktan sonra başvurularını tamamlamış sayılacaklar.

Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 2022 TUS sınav başvuru ücreti de öğrenilebilecek fakat henüz ÖSYM tarafından TUS başvuru kılavuzu yayımlanmadı.