Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:45

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:08

2023 Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi ibadetleri neler?

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Kadir Gecesi, nisan ayında gerçekleşecek. 23 Mart'ta başlayan ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

Yani; Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'nde 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olarak yer aldı.

KADİR GECESİ NE OLDU?

İslamiyette Kuran'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kuran'da adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kuran'da Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor: