2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nde ne oldu?
Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi hakkında "Kadir Gecesi'nde ne oldu?, Kadir Gecesi ibadetleri neler?, 2023 Kadir Gecesi ne zaman?" gibi soruların yanıtı merak ediliyor. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
2023 Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Kadir Gecesi, nisan ayında gerçekleşecek. 23 Mart'ta başlayan ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.
Yani; Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'nde 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olarak yer aldı.
KADİR GECESİ NE OLDU?
İslamiyette Kuran'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kuran'da adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
Kuran'da Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kuran'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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