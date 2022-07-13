Kurban Bayramı'nın ardından yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ardından ilk iş günü yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3. şeritten sağlanıyor.
Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Tekman Ayrımı-Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 32. kilometresinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kısa sürelerle trafiğe kapatılarak gerçekleştiriliyor.
Video Haberler
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!