Kurban Bayramı'nın ardından yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ardından ilk iş günü yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:58
Kurban Bayramı'nın ardından yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3. şeritten sağlanıyor.

Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Tekman Ayrımı-Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 32. kilometresinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kısa sürelerle trafiğe kapatılarak gerçekleştiriliyor.


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