2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı kaç saat?

ÖSYM, 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı kaç saat?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:31
2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı kaç saat?
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ÖSYM, "2024-GUY: Ön Başvuru Sonuçlarının Açıklanması ve Nihai Başvuruların Alınması" başlıklı duyuru paylaştı. Yapılan duyuruya göre, adaylar, ön başvuru sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Peki, 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı kaç saat?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELIR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada; "2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

Adaylar, ön başvuru sonuçlarına 09 Mayıs 2024 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında her il için atama yapılacak kadronun en fazla dört katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaktır. Adaylar, nihai başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-GUY Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 


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