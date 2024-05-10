Türkiye ne zaman Eurovision kazandı? Everway That I Can kimin şarkısı? Everway That I Can sözlerinin anlamı ne?
1 numaralı müzik organizasyonu olarak gösterilen ve her yıl farklı ülkelerden onlarca şarkıcının yarıştığı Eurovision bu yıl İsveç'te yapılacak. Peki, Türkiye ne zaman Eurovision kazandı? Everway That I Can kimin şarkısı? Everway That I Can sözlerinin anlamı ne?
Eurovision, her yıl müzik dünyasında unutulmaz etkinliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Türkiye ne zaman Eurovision kazandı? Everway That I Can kimin şarkısı? Everway That I Can sözlerinin anlamı ne?
TÜRKİYE NE ZAMAN EUROVISION KAZANDI?
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı’nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" isimli şarkıyla katıldı, ancak 1990’lara kadar puan tablosunun sonlarında yer aldı. 1979 yarışması Kudüs’te düzenlendiği için Türkiye, o yıl halk seçimi ile belirlenen Maria Rita Epik & 21. Peron’un "Seviyorum" isimli şarkısını yarışmaya göndermekten vazgeçerek yarışmadan çekildi.
TRT, 2003 yılında radikal bir karar alarak Sertab Erener'e yarışması için teklif götürdü. Sertab Erener, Demir Demirkan ile ortak besteledikleri "Everyway That I Can" adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci gelmiştir. Böylece Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmış oldu.
EWERY THAT I CAN ŞARKISININ SÖZLERİNİN ANLAMI
Farklı bir amaç uğruna hareket ettiğini hissediyorum
I feel you're movin' on a different cause
Uzak bir rota için yol açıyorum
Makin' a way for a distant course
Beni sevdiğini söylüyorsun ve gözlerini deviriyorsun
You say you love me and you roll your eyes
Boş gökyüzüne bakmak için dönün
Turn to stare at the empty skies
Bittiğini sanıyordum ve hepsini geçtik
I thought it was over and we passed all that
Yaptığımız tek şey bir numaralı çerçeveye geri dönmek
All we've done is to pass back to frame number one
Hadi şimdi, şimdi
C'mon now, now
Hepinize bunun nasıl olacağını bir kez daha göstermek istiyorum
I wanna show you all again what it would be like
Bırak gitsin ve seni sevmeme izin ver
Just let go and let me love you
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Beni tekrar sevmeni sağlamaya çalışacağım
I'll try to make you love me again
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra
I'll give you all my love and then
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Ağlayacağım, öleceğim, seni tekrar benim yapacağım
I'll cry, I'll die, make you mine again
Beni daha yakın tut, ah, çok güzel
Hold me closer, oh, so good
Beni tam da olmam gerektiği gibi hissettiriyorsun
You make me feel just like I should
Ne düşündüğünü biliyorum
I know whatcha thinkin', uh-huh, good
Artık dünyanın geri kalanı geçersiz kılındı
Now the rest of the world is overruled
Söyle bana etraftaki diğer kızlarda ne görüyorsun
Tell me whatcha see in other girls all around
Yaklaş ve bana burada neyi bulamadığını söyle
Come on closer and tell me whatcha don't find here
Hadi şimdi, şimdi
C'mon now, now
Sana kaçırdığın her şeyi vermek istiyorum
I wanna give you everything you've been missin' out
Bırak gitsin ve seni sevmeme izin ver
Just let go and let me love you
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Beni tekrar sevmeni sağlamaya çalışacağım
I'll try to make you love me again
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra
I'll give you all my love and then
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Ağlayacağım, öleceğim, seni tekrar benim yapacağım
I'll cry, I'll die, make you mine again
Sana aşığım, benden istediğin her şeyi yapacağım
I'm in love with you, I'll do all you want me to
Beni istemeye zorluyorsun, ha-ha
You make me wanna, huh-huh
İstememi sağla, ha-ha-ha
Make me wanna, huh-hu-huh
Sana aşığım, benden istediğin her şeyi yapacağım
I'm in love with you, I'll do all you want me to
Beni istemeye zorluyorsun, ha-ha
You make me wanna, huh-huh
İstememi sağla, uh-uh-uh
Make me wanna, uh-uh-uh
Dünyada beni durdurabilecek hiçbir şey yok, hayır efendim
Nothing in the world that could stop me, no sir
Dünyada beni durdurabilecek hiçbir şey yok, hayır efendim
Nothing in the world that could stop me, no sir
Hayır hayır Hayır Hayır Hayır
No, no, no, no, no
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Beni tekrar sevmeni sağlamaya çalışacağım
I'll try to make you love me again
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra
I'll give you all my love and then
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra
I'll give you all my love and then
Yapabildiğim her yol
Every way that I can
Ağlayacağım, öleceğim, seni tekrar benim yapacağım
I'll cry, I'll die, make you mine again
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