Eurovision, her yıl müzik dünyasında unutulmaz etkinliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Türkiye ne zaman Eurovision kazandı? Everway That I Can kimin şarkısı? Everway That I Can sözlerinin anlamı ne?

TÜRKİYE NE ZAMAN EUROVISION KAZANDI?

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı’nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" isimli şarkıyla katıldı, ancak 1990’lara kadar puan tablosunun sonlarında yer aldı. 1979 yarışması Kudüs’te düzenlendiği için Türkiye, o yıl halk seçimi ile belirlenen Maria Rita Epik & 21. Peron’un "Seviyorum" isimli şarkısını yarışmaya göndermekten vazgeçerek yarışmadan çekildi.

TRT, 2003 yılında radikal bir karar alarak Sertab Erener'e yarışması için teklif götürdü. Sertab Erener, Demir Demirkan ile ortak besteledikleri "Everyway That I Can" adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci gelmiştir. Böylece Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmış oldu.

EWERY THAT I CAN ŞARKISININ SÖZLERİNİN ANLAMI

Farklı bir amaç uğruna hareket ettiğini hissediyorum

I feel you're movin' on a different cause

Uzak bir rota için yol açıyorum

Makin' a way for a distant course

Beni sevdiğini söylüyorsun ve gözlerini deviriyorsun

You say you love me and you roll your eyes

Boş gökyüzüne bakmak için dönün

Turn to stare at the empty skies

Bittiğini sanıyordum ve hepsini geçtik

I thought it was over and we passed all that

Yaptığımız tek şey bir numaralı çerçeveye geri dönmek

All we've done is to pass back to frame number one

Hadi şimdi, şimdi

C'mon now, now

Hepinize bunun nasıl olacağını bir kez daha göstermek istiyorum

I wanna show you all again what it would be like

Bırak gitsin ve seni sevmeme izin ver

Just let go and let me love you

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Beni tekrar sevmeni sağlamaya çalışacağım

I'll try to make you love me again

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra

I'll give you all my love and then

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Ağlayacağım, öleceğim, seni tekrar benim yapacağım

I'll cry, I'll die, make you mine again

Beni daha yakın tut, ah, çok güzel

Hold me closer, oh, so good

Beni tam da olmam gerektiği gibi hissettiriyorsun

You make me feel just like I should

Ne düşündüğünü biliyorum

I know whatcha thinkin', uh-huh, good

Artık dünyanın geri kalanı geçersiz kılındı

Now the rest of the world is overruled

Söyle bana etraftaki diğer kızlarda ne görüyorsun

Tell me whatcha see in other girls all around

Yaklaş ve bana burada neyi bulamadığını söyle

Come on closer and tell me whatcha don't find here

Hadi şimdi, şimdi

C'mon now, now

Sana kaçırdığın her şeyi vermek istiyorum

I wanna give you everything you've been missin' out

Bırak gitsin ve seni sevmeme izin ver

Just let go and let me love you

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Beni tekrar sevmeni sağlamaya çalışacağım

I'll try to make you love me again

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra

I'll give you all my love and then

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Ağlayacağım, öleceğim, seni tekrar benim yapacağım

I'll cry, I'll die, make you mine again

Sana aşığım, benden istediğin her şeyi yapacağım

I'm in love with you, I'll do all you want me to

Beni istemeye zorluyorsun, ha-ha

You make me wanna, huh-huh

İstememi sağla, ha-ha-ha

Make me wanna, huh-hu-huh

Sana aşığım, benden istediğin her şeyi yapacağım

I'm in love with you, I'll do all you want me to

Beni istemeye zorluyorsun, ha-ha

You make me wanna, huh-huh

İstememi sağla, uh-uh-uh

Make me wanna, uh-uh-uh

Dünyada beni durdurabilecek hiçbir şey yok, hayır efendim

Nothing in the world that could stop me, no sir

Dünyada beni durdurabilecek hiçbir şey yok, hayır efendim

Nothing in the world that could stop me, no sir

Hayır hayır Hayır Hayır Hayır

No, no, no, no, no

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Beni tekrar sevmeni sağlamaya çalışacağım

I'll try to make you love me again

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra

I'll give you all my love and then

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra

I'll give you all my love and then

Yapabildiğim her yol

Every way that I can

Ağlayacağım, öleceğim, seni tekrar benim yapacağım

I'll cry, I'll die, make you mine again