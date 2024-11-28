2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edecek 1000 sözleşmeli personel alımı için başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:04

Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'nde görev almak isteyen birçok kişi ise, MSB personel alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

MSB PERSONEL ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
  • Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

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