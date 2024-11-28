Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:04

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:04

Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'nde görev almak isteyen birçok kişi ise, MSB personel alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

MSB PERSONEL ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI