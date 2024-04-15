Yayınlanma: 15.04.2024 - 00:14

Güncelleme: 15.04.2024 - 00:14

31. dönem POMEM giriş sınavı duyurusu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, 2024 POMEM başvurusu için son gün ne zaman? 31. Dönem POMEM şartları neler?

ÖN BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabilecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI