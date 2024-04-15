2024 POMEM başvurusu için son gün ne zaman? 31. Dönem POMEM şartları neler?
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, 2024 POMEM başvurusu için son gün ne zaman? 31. Dönem POMEM şartları neler?
31. dönem POMEM giriş sınavı duyurusu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, 2024 POMEM başvurusu için son gün ne zaman? 31. Dönem POMEM şartları neler?
ÖN BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erecek.
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabilecek.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak,
- Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
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