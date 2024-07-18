Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:36

Güncelleme: 18.07.2024 - 11:36

Evde bakım maaşı ödemeleri, hak sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024 Temmuz maaş artışları sonrasında evde bakım ücretlerinde de değişiklikler oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak bu maaşları yatırmaktadır. Peki, 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım aylığı Temmuz zammı sonrasında 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Zamlı ödemeler ise Ağustos ayında hak sahiplerinin hesabında olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Bakım maaşı bağlanması için gerekli şartlar şöyle:

1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirmesi gerekir.

2. Eve giren gelirin kişi sayısına bölündükten sonra, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalı.