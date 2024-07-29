2024’ün başından bu yana onlarca doktora şiddet vakası yaşandı: Beyaz Kod belirsiz

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Bunun son örneği geçen gün Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’nde yaşandı. Dr. Pelin Değirmenci Ayçiçek, görev başında bir hasta yakını tarafından darp edildi. 2024’ün başından bu yana basına yansıyanlara göre en az 16 doktor şiddet gördü.

Sağlıkçılara yönelik şiddet başvurularının kaydediliği Beyaz Kod sisteminin verileri Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli bir şekilde paylaşılmıyor.

Son olarak veriler 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda paylaşıldı.

2023’ün ilk altı ayında “beyaz kod” sistemine 9 bin 35 adet sağlıkçının başvurduğu ve 7 bin 66 başvurunun da hukuki yardım kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Türk Tabipleri Birliği verilerinin paylaşılması talebiyle mahkemeye başvurmuş verilen kararda bakanlığın yükümlülüğü hatırlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından TTB’ye gönderilen yanıtta ise herhangi bir tarih ve ayrıntı belirtilmeksizin Beyaz Kod sistemine 5 bin 17 bildirimde bulunulduğu kaydedildi. TTB, 10 Mayıs günü bakanlığa gönderdiği yazıda raporların eksik paylaşılmasının yargı kararına uymama anlamına geldiğine dikkat çekti.