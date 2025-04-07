Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:25

Güncelleme: 07.04.2025 - 22:25

2025 yılında birçok kamu kurumu eksik kadrolarına sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirecek. Personel alımı başvurularında adaylardan özel ve genel şartları sağlaması isteniyor. Yurttaşlar bu şartları sosyal medyada araştırıyor. Peki, 2025 37 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Hangi kamu kurumları kaç personel işe alacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALMA SÜRECİ BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. İhtiyaç doğrultusunda kadro ve branş dağılımı belirlenecek.

2025 YILINDA HANGİ KAMU KURUMLARI PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Birçok belediye ihtiyaçları doğrultusunda ilanlar yayımlamaya devam ediyor. İlanlar İŞKUR üzerinden paylaşılıyor. Geniş kapsamlı olarak alım yapan kurumlarla ilgili açıklamalar tek tek yapılıyor. İşte, alım yapmaya hazırlanan kamu kurumları;