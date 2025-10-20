Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı nasıl öğrenilir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvuru süreci 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Bakanlık, destek personeli (hizmetli) unvanı için e-Devlet üzerinden alınan başvuruları değerlendirerek, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesini açıkladı.

İnfaz koruma memuru alımı sonuçları ise henüz duyurulmadı. Adalet Bakanlığı’nın tüm personel alımı sonuçlarını en geç Kasım ayı içerisinde açıklaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor. Şoför pozisyonuna başvuran adayların mesleki bilgileri ise araç başında yapılan uygulama ile, araç kullanma becerileri ölçülerek değerlendirilecek.

Sözlü sınavlarda, atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgiye ek olarak Atatürk ilke ve inkılapları, genel kültür, kavrama ve ifade yeteneği gibi konular da yer alacak.