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2025 ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

2025 ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

17.06.2025 10:58:00
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Haber Merkezi
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2025 ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Yeni ehliyet uygulaması için son yenileme tarihi belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla belirlenen tarihe kadar değiştirmeleri gerekiyor. Peki, 2025 ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulamasıyla birlikte, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale gelmişti. Süresi birkaç kez uzatılan bu değişim için artık geri sayım başladı. Peki, 2025 ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?  Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?


2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi sahiplerinin yeni tip ehliyete geçiş için başvuru süreci 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yeni tip ehliyetler 2016 yılında uygulanmaya başlanmış olup, bu değişiklikle birlikte ehliyet alacak kişilerden en az ilkokul düzeyinde eğitim görme şartı getirilmişti.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için başvurular, randevu.nvi.gov.tr adresi veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak gerçekleştirilebileceği gibi, randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinde de yapılabilir. Ayrıca, "NVI Mobil" uygulaması üzerinden de randevu alınması mümkündür. Başvuru sahipleri, randevu tarihinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek sıramatikten SIRA NUMARASI alıp işlemlerini tamamlayabilirler.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Eski sürücü belgesi

Harç ve kart ücreti ödeme dekontu

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