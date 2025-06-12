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2025 GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

12.06.2025 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025 GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sağlayan Gençlik Kampı başvuruları açıklanan tarihler arasında tamamlandı. Peki, 2025 GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB kamp başvuru sonuçları için geri sayım sona eriyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek kamplara gençlerin ilgisi büyük olurken, her kamp dönemi 6 gün sürecek. Peki, 2025 GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvurus sonuçları nasıl öğrenilir?


2025 GSB  GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İlk 5 Dönem başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

GENÇLİK KAMPI'NDA KİMLERE ÖNCELİK SAĞLANACAK?

Gençlik kamplarına başvurularda öncelik tanınacak gruplar ve başvuru şartları şu şekildedir:

Aylık aile geliri 22.104,00 TL’nin (2025 Asgari Ücreti) altında olanlar,

Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlar,

Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenler,

Son üç yıl boyunca başvuru yapmasına rağmen kampa katılamayan gençler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları doğrudan onaylanacaktır.

İlgili Konular: #Gençlik ve Spor Bakanlığı #genç #kamp

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