2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı'na kayıt için istenen belgeler neler? İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:12

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 10 Şubat itibariyle başladı ve sonuçlar yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini ve bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihlerinin farklı olduğunu belirtti. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı'na kayıt için istenen belgeler neler? İşte, ayırntılar...

2025 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini ve bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu belirtti. Başvuruların ise 5 gün süreceğini ifade etti. Güneş, programa olan yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, "54 ildeki 86 üniversiteden 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru aldık. Ayrıca, devam eden başvurular ve önümüzdeki günlerde açılacak yeni programlar da bulunmaktadır." dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan, üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve örgün eğitimde yer alan öğrencileri faydalanabilecek. Ancak, yabancı öğrenciler bu programdan yararlanamayacak. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler, başvuruda bulunan adaylardan çeşitli belgeler talep edebiliyor. Bu belgeler arasında öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, aynı hanede ikamet eden kişilerle ilgili belge, hane halkı gelirini gösteren evrak, işsizlik ödeneği sorgulama belgesi ve İBAN numarası yer alabiliyor. İstenen belgeler, üniversitelere göre değişiklik gösterdiği için öğrencilerin gerekli belgeleri ve teslim sürelerini üniversitelerinden öğrenmeleri önemlidir.