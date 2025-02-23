ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:22

9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 113. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün takvimine göre, ÖGG sınav sonuçları 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden erişilebilir olacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve gerekli diğer bilgileri girerek sistem üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler.


Etiketler: #ÖGG #Özel Güvenlik Sınavı #emniyet genel müdürlüğü

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