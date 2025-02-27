POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
32. Dönem POMEM polis alımı süreci devam ediyor. Ön başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlanmış olup, adayların sınav tarihleri 20 Ocak 2025'te duyuruldu. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS puanı ile başvuru yapılan 32. Dönem POMEM kapsamında 2025 yılında kadın ve erkek toplam 12 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Sınavlara toplam 84 bin 807 aday katılım sağladı ve şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
32. DÖNEM POPMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 32. Dönem POMEM sınav süreci, 20 Ocak 2025’te yapılan duyurunun ardından başladı. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişim sağladı. POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmasa da, önceki dönem göz önüne alındığında sonuçların Mart ayının sonunda veya Nisan ayının başında açıklanması bekleniyor.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın, önlisans mezunu ise 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplamda 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.
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