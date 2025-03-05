Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:28

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:28

Çiftçilerin yakından takip ettiği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?

2025 MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin 28 Şubat günü çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.

Mart ayına ilişkin mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri henüz netleşmese de geçtiğimiz aylardaki ödeme günleri baz alındığında desteklerin mart ayının sonunda yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin ilgili mercilerden açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEK NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan yurttaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.