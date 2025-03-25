Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:39

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:39

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 10-14 Mart tarihleri ??arasında toplanan geçici işçi alım başvurularının yapılmasının ardından, adaylar kur takvimine ilişkin yapılacak duyuruları takip ediyor. Peki, 2025 OGM işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

OGM İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 4 bin 500 işçi alımı için kurs çekim tarihi henüz açıklanmadı.

Önceki yıllarda kişisel alımların göz önünde bulundurulması, 2025 yılı işçi alımı için kurs çalışmasının nisan ayına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kura çekiminin yeri ve tarihi, İŞKUR'daki açık iş ilanında belirtilecek olup, ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet dünyasında duyurulacaktır. Konu ile ilgili rresmi açıklama geldiğinde haberimiz güüncellenecektir.