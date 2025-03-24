Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2025 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulması, her yıl belirli zamanlarda gerçekleşen ve özellikle gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen bir doğa olayıdır. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2025 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Yılın ilk Güneş tutulmasının tarihini merakla araştırıyor. Bu tür astronomik olaylar, özellikle tutulmanın gözlemlenebileceği bölgelerde büyük ilgi uyandırıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2025 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
2025 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Parçalı tutulma, Ay'ın Güneş'in bir kısmını örtmesiyle oluşacak. 2025 yılının ilk Güneş tutulması, 29 Mart'ta gerçekleşecek.
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?
Tutulma, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Bu süre boyunca, Güneş'in bir kısmı Ay tarafından örtülecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
2025 yılının ilk Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünden görülebilecek.
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