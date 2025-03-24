Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:17

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:17

2025 MSÜ sınavı başarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde, 133 sınav merkezinde düzenlenen sınav, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. Toplam 670 bin 718 adayın başvurduğu sınavda, 89 bin 228 görevli yer aldı. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Belirlenen tarihler içerisinde tercih yapmayan adaylar, kesinlikle 2’nci seçim aşamalarına katılma hakkı elde edemeyeceklerdir.