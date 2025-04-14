Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:39

OGM 3.477 personel alımı sonuçları, 28 Mart’ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından gündeme geldi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu kapsamda 2.674 adet Destek Personeli (şoför ve operatör) ile 803 adet Destek Personeli (temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri) olmak üzere toplamda 3.477 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, en az 60 KPSS puanına sahip adaylar arasından kabul edildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli destek personeli alımı kapsamında değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar sonuçları merakla beklerken, OGM tarafından henüz sonuçlara dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Konu ile iligili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2025 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecekler.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Başvurularını süresi içerisinde tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemleri, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikler dikkate alınarak yapılacaktır. Her il için yerleştirme, KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

Aynı puana sahip adaylar arasında sıralama yapılırken şu kriterler esas alınacaktır:

Diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

Diploma notunun da eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olan tercih edilir.

Mezuniyet tarihleri de aynı olan adaylar arasında yaşı büyük olana öncelik tanınır.

Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü’nün (www.ogm.gov.tr) resmi internet adresi üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve tarihler, Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecektir. Belirtilen süre içinde gerekli belgeleri teslim etmeyen veya müracaatta bulunmayan adaylar, yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.