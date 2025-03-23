Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:23

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:23

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, CHP önseçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? CHP önseçiminde kaç kişi oy kullandı? İşte ayrıntılar...

CHP ÖNSEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP önseçim sonuçları CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Saraçhane'de açıklanacak.

CHP ÖNSEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaklaşık 20 milyon kişinin oy kullandığını açıkladı:

"Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil.

Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler."