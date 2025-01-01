2025'in ilk bebeği Adana'da doğdu: 'Umut'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi.

2025'in ilk bebeği Adana'da doğdu: 'Umut'
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 00:37

Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz" diye konuştu.


Etiketler: #Adana #bebek

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