Van-Özalp yolunda otomobil ve iş makinesi çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:35

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydanda geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 BOY 092 plakalı Toyota marka otomobil, Van’dan Özalp istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı.

Trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Van ve Özalp’taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.