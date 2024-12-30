Van-Özalp yolunda otomobil ve iş makinesi çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Van-Özalp kara yolunda otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Van-Özalp yolunda otomobil ve iş makinesi çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:35

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydanda geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 BOY 092 plakalı Toyota marka otomobil, Van’dan Özalp istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı.

Trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Van ve Özalp’taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #kaza #trafik kazası

İlgili Haberler

Çankırı’da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü!

Çankırı’da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü!
İzmir'de feci kaza: Lise öğrencisi öldü, okul müdürü açığa alındı!

İzmir'de feci kaza: Lise öğrencisi öldü, okul müdürü açığa alındı!
Eflatun Nuri'de kazananlar belli oldu

Eflatun Nuri'de kazananlar belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler