2025'in ilk üç ayında kadın cinayetleri: En az 71 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre 2025’in ilk 3 ayında en az 71 kadın öldürüldü, 27 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

2025'in ilk üç ayında kadın cinayetleri: En az 71 kadın öldürüldü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:32

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetleri verileri yayımlandı.

Buna göre mart ayında 25 kadın öldürüldü. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 62.9'u evlerinde katledildi.

Verilere göre 22 kadın ateşli silahlarla öldürüldü. Mart ayında 10 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 

98 KADIN ÖLÜMÜ

İlk üç aya ilişkin veriler de paylaşan federasyon konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“2025’in ilk 3 ayında 98 kadın erkekler tarafından katledilmiştir. 71 kadın cinayeti ve 27 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedilmiştir. Kadınların %62.2’si kendi evlerinde katledilirken en yaygın cinayet yöntemi ateşli silahlar olmuştur.” 

 


Etiketler: #Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu #kadın cinayetleri

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