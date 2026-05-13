2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartlar neler?

13.05.2026 09:40:00
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 15 bin personel alımı, 2026 yılında kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce aday için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartlar neler?

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 15 bin sözleşmeli personel alımı süreci 2026 yılı içerisinde tamamlanacak. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartlar neler?

ADALET BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Adayların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için öncelikle 2024 KPSS sınavından geçerli bir puan almış olmaları gerekecek. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet kapısı üzerinden, diğer kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online olarak alınacak. Adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması temel şartlar arasında yer alıyor.

Toplamda 44 farklı unvanda personel istihdam edilecek. Başvuru şartları arasında genellikle KPSS puan şartı, yaş sınırı ve diğer genel şartlar bulunacak. Detaylı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tüm şartlar netleşecek. 

