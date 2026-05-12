Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar, kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımıyla ilgili süreç adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak alıma ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu geniş kapsamlı alımda aranan koşulların, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor.

Adayların başvuru yapabilmesi için gerekli eğitim şartları, özel koşullar ve tercih detaylarının ilerleyen günlerde yayımlanacak kılavuzda yer alacağı ifade ediliyor.

BRANŞ DAĞILIMI

İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1